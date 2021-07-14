اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:20 م
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تعرف مواصفات أول قطارات مونوريل تدخل مصر × 13 معلومة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:00 م
تعرف مواصفات أول قطارات مونوريل تدخل مصر × 13 معلومة المونوريل ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستعد وزارة النقل، لتسلم أولى دفعات القطارات المتعاقد عليها للعمل بخطي مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد و6 أكتوبر ـ وادى النيل، ويقدم اليوم السابع فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته ومواصفات قطارات المونوريل المصرى المصرى وشكلها وموعد وصولها خلال التقرير التالى:

1ـ القطارات ستصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية.

2ـ ستسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وستعمل بالكهرباء.

3ـ  تسير أتوماتيكيا بدون سائق.

4ـ سيتم تصنيع الهيكل الخارجي لها من الألمونيوم بما يقلل وزن القطار ويزيد سرعته.

5ـ القطارات تتمتع بنظام تكييف عالى السعة .

6ـ ستكون مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

7ـ مثبت كاميرات مراقبة تليفزيونية فى مقدمة قطارات المونوريل للمراقبة المركزية لشريط السكة.

8ـ سيوجد شاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية عبر ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9ـ يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

10ـ سيتم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل.

11ـ سيتم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

12ـ وفقا للتعاقد مع شركة الستوم العالمية سيتم توريد عدد 70 قطارا للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر تشمل:

ـ عدد 40 قطارا لخط مونوريل العاصمة الادارية ـ الاستاد.

ـ عدد 30 قطارا لخط مونوريل 6 أكتوبر ـ الاستاد.

13ـ مخطط توريد أول دفعة قطارات خلال سبتمبر المقبل للعمل بخط العاصمة الإدارية ـ الاستاد.


المونوريل

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل 6 أكتوبر

المونوريل المصرى

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