تعرف على أسعار الأضاحى فى الأسبوع الأخير قبل العيد

كتب أحمد حمادة

يواصل المصريون الاقدام على شراء الأضاحى من السوق المحلى وذلك مع الأسبوع الأخير قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وشهدت أسعار الأضاحى استقرارا نسبيا مع زيادة الاقبال على محلات الجزارة.

وقال حسن الفيومى لـ"اليوم السابع" صاحب محل جزارة إن أسعار العجول البقرى الكيلو يتراوح بين 57-60 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، والعجول الجاموسى من 52-54 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الخرفان بين 63 - 65 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة، بينما سجلت أسعار الجديان الأغلى، حيث يصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها للكيلو.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن استعدادات الوزارة فى عيد الأضحى المبارك، أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سودانى مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير 8 آلاف رأس عجل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.