تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تواجد 8 سفن اليوم على أرصفة موانئ الهيئة، والتى من خلالها تم تداول (4000) طن بضائع و(441) شاحنة اليوم الأربعاء .

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى بيان لها، إنه شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و232 شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (2500) طن بضائع و(209) شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة بوسيدون أكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر) للسفينة سينا .