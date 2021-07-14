اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:25 م
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تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:27 ص
تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تواجد 8 سفن اليوم على أرصفة موانئ الهيئة، والتى من خلالها تم تداول (4000) طن بضائع و(441) شاحنة اليوم الأربعاء .

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فى بيان لها، إنه شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و232 شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (2500) طن بضائع و(209) شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة بوسيدون أكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر) للسفينة سينا .


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