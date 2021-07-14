تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل القبض على متهم بحيازة 27 كيلو بانجو بالمرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القبض على عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات "27 كيلو من البانجو، و4 كيلو من مخدر الهيدرو"، عن أن المتهم حاز المضبوطات بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائه بالمرج، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من مسكنة وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم من أرباب السوابق وله معلومات جنائية، واعتاد الإتجار في المخدرات، وأنه حاز هذه الكمية الكبيرة من المخدرات بقصد ترويجها بين عملائه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المقبل، متخذا من منزله وكرا لتخزين المضبوطات.

وكانت نيابة المرج، أمرت بحبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر و27 كيلو بانجو وكيلو هيدرو بقصد الإتجار 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام عاطل مسجل خطر، بتخزين كميات كبيرة من مخدر البانجو ومخدر الهيدرو، بقصد ترويجها على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المرج، من ضبط المتهم داخل مسكنه الذى اتخذه مخزنا للمواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 27 كيلو من مخدر البانجو، و4 كيلو من مخدر الهيدرو، إضافة إلى ضبط أسلحة "بندقية خرطوش وآخرى آلية، 4 خزينة عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، و3 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.