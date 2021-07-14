تحرش فى الميكروباص صوت وصورة.. الداخلية تكشف هوية متحرش بفتاة بأوسيم

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق "متحرش، وقالت إنه تم ضبط مرتكب الواقعة.

بعد فحص المقطع أمكن تحديد هوية ناشر الفيديو وتبين أنها (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وأنها صورته بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.