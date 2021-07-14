اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بحفل "عبدة الشيطان" فى الدقهلية 15 يوما

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:00 م
تجديد حبس 3 متهمين بحفل "عبدة الشيطان" فى الدقهلية 15 يوما حفل "عبدة الشيطان" فى الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة ميت غمر الكلية جنوب محافظة الدقهلية، إلغاء قرار إخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بفرح الدقهلية، المعروف إعلاميا بفرح عبدة الشيطان، وقررت استمرار حبس المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا، وذلك عقب استئناف النيابة العامة علي قرار محكمة ميت غمر الجزئية، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة  بكفالة 100 ألف جنيه، وذلك بناءا على الاتهامات الموجه لهم بالتسبب في وفاة الطالبة ميادة إيهاب  22 سنة ، وإصابة نور وليد  طالبة أخري ، أثناء الاحتفال بحفل زفاف عفش عروسة بقرية أتميدة ، وقاموا باستخدموا طفايات حريق في استعراضات واسطوانات بوتجاز 

واستأنفت النيابة العامة اليوم علي قرار محكمة جنح ميت غمر ، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في بضمان مالي لكل متهم مبلغ 100 ألف جنيه، 
 
يذكر بأن تمكنت مباحث الدقهلية من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث وضبطت قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية من ضبط عامل  18 سنة ، والمقيم قرية أتميدة دائرة مركز ميت غمر، أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة تنسيقا وادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.
 
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من: نور وليد عوض أحمد، 17 سنة طالبة، وميادة إيهاب مصطفى المرسي، 20 سنة طالبة، مقيمتان قرية أتميدة دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الثانية متأثرة بإصابتها.

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

نيابة ميت غمر

حفل عرس اتميدة

حفل عبدة الشيطان

حفل عبدة الشيطان فى الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط متهم بحادث مقتل عروس وإصابة أخرى فى حفل عبدة الشيطان بالدقهلية

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 03:12 م

والدة ميادة ضحية "عبدة الشيطان" فى الدقهلية تتحدث عن اللحظات الأخيرة لابنتها: أخر رسالة بينى وبينها قبل الحادث بنصف ساعة.. شاهدت جماجم وطفايات حريق مع شباب الاستعراض.. ولن أتنازل عن حقها.. فيديو وصور

الجمعة، 02 يوليه 2021 08:00 م

لقاء مع والدة "ميادة" ضحية استعراض "عبدة الشياطين" بفرح الدقهلية.. لايف

الجمعة، 02 يوليه 2021 03:31 م

تجديد حبس المتهم بحادث حفل "عبدة الشياطين" 15 يوما بعد وفاة الضحية الأولى

الخميس، 01 يوليه 2021 11:00 ص

عم إحدى ضحايا حادث حفل "عبدة الشياطين" بالدقهلية يروى تفاصيل الحادث.. فيديو

الخميس، 01 يوليه 2021 04:45 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة