تجديد حبس 3 متهمين بحفل "عبدة الشيطان" فى الدقهلية 15 يوما

قررت محكمة ميت غمر الكلية جنوب محافظة الدقهلية، إلغاء قرار إخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بفرح الدقهلية، المعروف إعلاميا بفرح عبدة الشيطان، وقررت استمرار حبس المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا، وذلك عقب استئناف النيابة العامة علي قرار محكمة ميت غمر الجزئية، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة 100 ألف جنيه، وذلك بناءا على الاتهامات الموجه لهم بالتسبب في وفاة الطالبة ميادة إيهاب 22 سنة ، وإصابة نور وليد طالبة أخري ، أثناء الاحتفال بحفل زفاف عفش عروسة بقرية أتميدة ، وقاموا باستخدموا طفايات حريق في استعراضات واسطوانات بوتجاز
واستأنفت النيابة العامة اليوم علي قرار محكمة جنح ميت غمر ، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في بضمان مالي لكل متهم مبلغ 100 ألف جنيه،
يذكر بأن تمكنت مباحث الدقهلية من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث وضبطت قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية من ضبط عامل 18 سنة ، والمقيم قرية أتميدة دائرة مركز ميت غمر، أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة تنسيقا وادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من: نور وليد عوض أحمد، 17 سنة طالبة، وميادة إيهاب مصطفى المرسي، 20 سنة طالبة، مقيمتان قرية أتميدة دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الثانية متأثرة بإصابتها.
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