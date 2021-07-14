تجديد حبس 3 متهمين بحفل "عبدة الشيطان" فى الدقهلية 15 يوما

واستأنفت النيابة العامة اليوم علي قرار محكمة جنح ميت غمر ، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في بضمان مالي لكل متهم مبلغ 100 ألف جنيه،

يذكر بأن تمكنت مباحث الدقهلية من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثالث وضبطت قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية من ضبط عامل 18 سنة ، والمقيم قرية أتميدة دائرة مركز ميت غمر، أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة تنسيقا وادارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من: نور وليد عوض أحمد، 17 سنة طالبة، وميادة إيهاب مصطفى المرسي، 20 سنة طالبة، مقيمتان قرية أتميدة دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الثانية متأثرة بإصابتها.