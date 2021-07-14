اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لحيازته 110 طربة حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:06 م
تجديد حبس عاطل لحيازته 110 طربة حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة مينا البصل بالاسكندرية ، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طرب حشيش بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقى القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 وسبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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