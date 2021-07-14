بوليتكو: البيت الأبيض يغير شعاره لخطط بايدن المتعلقة بالبنية التحتية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية، إن البيت الأبيض غير رسالته حول أجندة الرئيس جو بايدن المتعلقة بالبنية التحتية بعد أن حذر الديمقراطيون من مختلف الأطياف الإيديولوجية من أنها أصبحت غير محددة وغير عملية على نحو متزايد.

وبعد أن أمضى شهورًا في دفع أولوياته المحلية من خلال نهج مزدوج المسار - خطة وظائف وخطة عائلية - يعكف بايدن مرة أخرى على وضع مبادراته تحت مظلة "إعادة البناء بشكل أفضل".

واعتبرت الصحيفة إن الشعار "لنعيد البناء بشكل أفضل"، أصبح مشابها لشعار الرئيس السابق دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، مشيرة إلى أن عودة ظهور الشعارات تعكس جزئيًا محاولة لاسترضاء الديمقراطيين والتقدميين الذين آثاروا مخاوف من أن المقترحات التي لا تعد ولا تحصى تهيمن على أجندة البنية التحتية وأصبحت مربكة للغاية بحيث لا يمكن شرحها لمؤيديها أنفسهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نقل هذه المخاوف إلى الإدارة في سلسلة من الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما قال ستة أشخاص مطلعين على المناقشات لـ"بوليتكو". وأوضحت أن هذه المخاوف تلت إبرام بايدن لصفقة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن إطار عمل للبنية التحتية من الحزبين مما أدى إلى تقليص ما كان يُعرف في البداية باسم "خطة الوظائف" عن طريق الحد بشكل كبير من مكونات المناخ في هذا الاقتراح.

وجادل نشطاء المناخ على وجه التحديد بأن مبادراتهم لا تتلاءم تمامًا مع خطة "العائلات" الموازية - حيث يتم وضعهم الآن جنبًا إلى جنب مع بنود مثل إجازة الأبوة والتعليم ورعاية الأطفال.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك أيضًا مخاوف أكبر من ضياع مجموعة المبادرات وضخامة جدول الأعمال التشريعي للبيت الأبيض - إنفاق تريليونات الدولارات إجمالاً - على الناخبين المحتملين ، لا سيما أنها قفزت من بيع خطة إلى أخرى، ولكل منها علامة تجارية مختلفة فمثلا تتعلق خطة الإنقاذ الأمريكية بخطة إغاثة كورونا التي تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، بينما تتعلق خطة الوظائف بالبنية التحتية وخطة العائلات.

في محاولة لوصف ذلك كله مرة أخرى على أنه أجندة إعادة البناء بشكل أفضل، يتطلع الديمقراطيون إلى تأطير أكثر بساطة لأجندة بايدن، حيث يأملون أيضًا في تسهيل تمرير خطة العائلات، والتي من المحتمل أن يضطروا إلى تمريرها بدون دعم جمهوري.