بريطانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 15 يناير بـ 42 ألفا و302 حالة

كتب أحمد عبد الرحمن

سجلت بريطانيا أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 15 يناير عند 42 ألفا و302 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، أعلن حصول ثلثى البالغين بأنحاء المملكة المتحدة على جرعتى التطعيم كاملتين ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأعرب جاويد - وفقًا لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - عن سعادته بتمكن بلاه من تحقيق هذا الهدف قبل حوالى أسبوع من موعده المخطط له، واصفًا الأمر بالإنجاز الضخم، مؤكدًا أن اللقاح هو حائط الدفاع ضد الفيروس.

وقدم شكره لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح، كما أوضحت الشبكة أن مسؤولى البلاد كانوا يطمحون لتحقيق هذا الهدف قبل رفع المزيد من القيود فى إنجلترا الإثنين المقبل.