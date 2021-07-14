بدء توافد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية على اللجان بالجيزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأ طلاب الثانوية العامة ، الشعبة العلمية، فى التوافد على لجان الامتحانات في ثالث يوم للامتحانات للشعبة العلمية، وخامس يوم للشعبتين، وسط تطبيق للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وشهدت مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، استعدادات لاستقبال الطلاب لدخول اللجان، ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة الرياضة البحتة "جبر وهندسة فراغية"، ويبدأ الامتحان الساعة 10 صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وينتهى الساعة 12 ظهرا.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .















