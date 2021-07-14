بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحى

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الأيام المباركة، التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والإزدهار.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدأً على تكليفات الرئيس المشددة بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها في التوقيتات المقررة، مشيراً إلى أنه سيزور العاصمة بصفة دورية من أجل المتابعة عن كثب، ومطالباً الوزارات بأن تتولى تحديد مجموعات العمل الأولية التي ستتولى الانتقال في الربع الأخير من العام، بهدف تشغيل المباني الحكومية، والعمل على حل أي تحديات قد تظهر في الشهور الأولى للتشغيل.