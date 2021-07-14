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بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لإزالة نصف القولون.. صور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:02 م
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لإزالة نصف القولون.. صور البابا فرانسيس
كتب إيهاب محمد

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غادر البابا فرانسيس المستشفى بعد 10 أيام من خضوعه لعملية جراحية لإزالة نصف القولون، وظهرت صور توثق لحظة خروج البابا من مستشفى Gemelli Polytechnic في روما متوجها إلى الفاتيكان، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

خرج البابا من سيارة فورد بمساعدة حارس شخصي واستقبل مرافقيه من الشرطة وحراس الأمن الإيطاليين قبل دخول الفاتيكان.

وكان البابا فرانسيس قد أزال نصف القولون بعد إصابة في أمعائه الغليظة في 4 يوليو، وهي أول عملية جراحية كبرى له منذ أن أصبح البابا في عام 2013.

 

البابا يرافقة قوات الامن
البابا يرافقة قوات الامن

 

وسيكون أمام فرانسيس عدة أسابيع للتعافي قبل البدء في السفر مرة أخرى في سبتمبر، وهناك خطط له لزيارة المجر وسلوفاكيا في رحلة من 12 إلى 15 سبتمبر، ثم يتوقف سريعًا في جلاسكو، اسكتلندا ، في نوفمبر للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما أن الرحلات المحتملة الأخرى قيد المراجعة.

 

البابا فرانسيس يستقل سيارة برفقة مساعدة
البابا فرانسيس يستقل سيارة برفقة مساعدة

 

وظهر البابا لأول مرة على الملأ منذ الجراحة يوم الأحد، وبدا فى حالة جيدة أثناء قيامه بإلقاء صلاته الأسبوعية من شرفة المستشفى في الطابق العاشر، واستغل الفرصة للمطالبة برعاية صحية مجانية للجميع.

 

البابا يستقل سيارة متجها الى الفاتيكان
البابا يستقل سيارة متجها الى الفاتيكان

 

وجدير بالذكر، أنه تمت إزالة جزء من رئة البابا الأرجنتيني عندما كان شابًا ولكنه يتمتع بصحة قوية نسبيًا.


بابا الفاتيكان

روما

إيطاليا

البابا فرانسيس

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