اليوم السابع: "حياة كريمة" 60 مليون مصري على أبواب مستقبل جديد

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف خاص عن مبادرة حياة كريمة، وكيف ستغير المبادرة مستقبل 60 مليون مصري إلى الأفضل، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وتأكيد الرئيس أن أمن الخليج مرتبط بالأمن القومى المصرى.





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