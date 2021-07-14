المجموعة المالية هيرميس تقوم بدور مدير الطرح المشترك لأسهم «الياه سات» التابعة لمبادلة بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي فى سوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة قام بإتمام الطرح العام لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة في دولة الإمارات، بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو أول طرح عام أولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.



محمد فهمى

وشهدت عملية الطرح قيام شركة «الياه سات» بطرح حصة 40% من أسهمها أو ما يعادل 975.9 مليون سهم للمستثمرين الأفراد والشركات وذلك بسعر 2.75 درهم للسهم. جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك، علمًا بأن عملية التداول على أسهم الشركة قد بدأت اليوم تحت كود (YAHSAT)..

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح لأسهم «الياه سات» التابعة لشركة «مبادلة» باعتبارها أول عملية طرح للشركة في الإمارات وأول طرح عام أولي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ عام 2017. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين وهو ما يعكس بدء تعافي أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على أهمية هذه الصفقة نظرًا للتنوع الذي ستضيفه للسوق حيث تقدم شركة «الياه سات» مجالًا فريدًا بعائدات جذابة للمستثمرين لكونها تجمع بين أفضل الحلول التكنولوجية ومنظومة بنية أساسية متكاملة.



هيرمس

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة تؤكد على قدرة المجموعة المالية هيرميس على إدارة وتنفيذ مثل هذه الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع أبرز المستثمرين حول العالم، وبصفة خاصة بعد إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار (529 مليون درهم إماراتي).

جدير بالذكر أن شركة «الياه سات» تأسست عام 2007، وهي مملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار ش.م.ع» لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الأقمار الصناعية وذلك عبر تقديم وسائل الاتصالات العالمية الموثوقة والآمنة. وتقوم الشركة بتقديم حلول اتصالات الأقمار الصناعية المتكاملة سواء الثابتة أو المتنقلة في أكثر من 150 دولة حول العالم بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا. وبعد إتمام عملية الطرح، سوف تظل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، وهي شركة تابعة لمبادلة، المساهم الرئيسي في رأس المال المصدر لشركة الياه سات وذلك بنسبة 60%.



مصطفى الشيتى

ومن جانبه أعرب مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تعد امتداد للعلاقة القوية بين المجموعة وشركة «مبادلة»، نظراً لكونها أولى عمليات الطرح الأولي لإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة في الإمارات. وأضاف أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بفضل المقومات الفريدة التي تحظى بها شركة «الياه سات». وعبّر الشيتي عن اعتزازه بمساهمة المجموعة في نجاح عملية الطرح التي تعد بمثابة علامة فارقة لأنها ستمهد الطريق لمزيد من الطروحات الأولية وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي التي تتبناها حكومة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح على مدار سنوات في ترسيخ مكانته كأفضل مستشار لصفقات أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حصته السوقية، وذلك في ظل نجاح المجموعة في تنفيذ العديد من أبرز وأكبر الطروحات الأولية بالمنطقة. ويأتي نجاح عملية الطرح تأكيد على هذه المكانة الرائدة وقدرتنا على اقتناص فرص النمو الجذابة التي تحظى بها أسواق الإمارات أو المنطقة فيما يتعلق بصفقات أسواق المال.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في تحقيق أداء متميز خلال عام 2021 بعد أن قام بتنفيذ 16 صفقة بقيمة إجمالية 2.2 مليار دولار، من بينها 5 صفقات لترتيب وإصدار الدين بقيمة 194 مليون دولار، و5 صفقات أسواق المال بقيمة 1.1 مليار دولار، و5 صفقات للدمج والاستحواذ بقيمة 903 مليون دولار. وتتمتع المجموعة المالية هيرميس بقدرات تنفيذية في أكثر من 75 دولة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، تمثل جميع الأسواق التي تندرج تحت مؤشر MSCI FEM، مع تواجد مباشر في 13 دولة لخدمة المستثمرين من المؤسسات العالمية، والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة العالية، والمستثمرين الأفراد.

ومن ناحية أخرى، نجحت المجموعة المالية هيرميس في حصد العديد من الجوائز التقديرية خلال العام الحالي، ومن بينها أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة وأفضل شركة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا من جلوبال فاينانس، بالإضافة إلى أفضل إصدار صكوك من جلوبال فاينانس خلال احتفالية جوائز أفضل المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم لعام 2021. كما حصلت المجموعة المالية هيرميس على "جائزة أبرز إدراج" ضمن جوائز السوق المالية السعودية في عامها الأول وذلك تقديرًا للإدراج الناجح لعملية الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالسوق المالية السعودية "تداول" خلال عام 2020.





