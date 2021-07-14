الصحة العالمية: كورونا يصبح أكثر قابلية للانتقال ودلتا موجود فى أكثر من 100 دولة

كتب محمد شعلان

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن سلالة "دلتا" تنتشر في جميع أنحاء العالم بصورة أسرع ويتسبب في زيادة الوفيات، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ينتشر متغير دلتا في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة وموجود في أكثر من 100 دولة، ويؤدي إلى ارتفاع جديد في حالات COVID19 والوفيات. نحن نشهد وضعًا يزداد سوءًا مما يهدد الحياة وسبل العيش بشكل أكبر. هذا ليس وقت التهدئة".



تعليق مدير الصحة على كورونا



جانب من التويتات

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "تراقب الكرة الأرضية في أوروبا وأفريقيا في الوقت الفعلي، حيث يستمر فيروس COVID19 في التغير ويصبح أكثر قابلية للانتقال، إنه بالتأكيد أسوأ في الأماكن التي تحتوي على عدد قليل جدًا من اللقاحات، وهذا ليس وقت تهدئة نريد أن نرى موجة من الإجراءات لتوسيع نطاق الإمداد ومشاركة الأدوات المنقذة للحياة".



مدير الصحة العالمية على تويتر

وتابع: "يجب أن تكون الأولوية لتطعيم أولئك الذين لم يتلقوا جرعات اللقاحات. بدلاً من إعطاء الأولوية لإمدادات اللقاحات من أجل التعزيز إلى البلدان ذات التغطية العالية نسبيًا، ويجب على شركة Moderna & Pfizer توفير COVAX وفريق عمل اقتناء اللقاحات في إفريقيا والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وكان قد أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قلقه إزاء انتشار السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، مشيرا إلى كونها الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات الفيروس.

وقال جيبريسوس، في تصريحات للصحفيين ، "أعلم أنه عالميا هناك في الوقت الحالي كثير من القلق بشأن سلالة دلتا من كوفيد-19، ومنظمة الصحة العالمية قلقة بذلك الشأن أيضا".

وأضاف، حسب ما نقل عنه الحساب الرسمي للمنظمة عبر منصة "تويتر"، أن السلالة "دلتا" هي الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات "كوفيد-19" التي جرى التعرف عليها حتى الآن، لقد جرى اكتشافها في 85 بلدًا على الأقل، وتنتشر سريعا بين البلدان غير المُطعَّمة" ضد الفيروس.