اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:12 م
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السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة فى مترو باب الشعرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:47 م
السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة فى مترو باب الشعرية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات والغرامة 10 ألف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو باب الشعرية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت بصحبة خطيبها وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، حيث أمسك بها من الخلف عن عمد ولم يعتذر، وعندما استعانت بخطيبها ضبطه وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها ألقت القبض عليه على الفور.

وأكد المتهم أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط أرضًا، وأثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت أمامه دون قصد، موضحا أن الفتاة كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق الاقتراب منها أساسًا وأنها تتجنى عليه، واستعانت بالمارة وبشاب وضبطوه عنوة، خاصة أنه كان يمشي بجوارها، ولم يكن خلفها كما تدعى.


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