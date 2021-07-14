السجن المشدد 5 سنوات لسيدة تتاجر بالحشيش فى طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل على ماهر، والمستشار ناجي نصر هلال نصر، والمستشار خالد على إبراهيم، وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم، وأمانة سر محمد فرحات، فى القضية رقم 5738 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 601 لسنة 2021 كلى شمال بنها، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، للمتهمة "ن ز ف"، 38 سنة، صاحبة كافيتريا بطوخ، لإتجارها بمخدر الحشيش.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمة أحرزت وبقصد الإتجار مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وضبط بحوزتها كمية كبيرة بمقر عملها بكافتيريا تملكها المتهمة بمنطقة كفر علوان التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط "ن ز ف"، 38 سنة، صاحبة كافيتريا بطوخ، لإتجارها بمخدر الحشيش، حيث وردت معولمات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمة بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" على المترددين عليها بالكافيتريا التى تملكها بمنطقة كفر علوان دائرة المركز.

على الفور جرى ضبط المتهمة بواسطة الأكمنة المعدة لها، وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها احتياطيا، إرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها، إلى أن تم إحالتها للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها، والتى أصدرت حكمها السابق.