اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أباتشى الأمريكية لاستكشاف البترول

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:46 م
الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أباتشى الأمريكية لاستكشاف البترول الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كريستمان٠ رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.
 
ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، ومؤكداً في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

السيسي

اباتشي

البترول

اباتشي الامريكية

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