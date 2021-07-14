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الحكومة: استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة خلال إجازة العيد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:54 م
الحكومة: استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة خلال إجازة العيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يبدأ يوم الإثنين المقبل، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجارى حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو.
 
 

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

عيد الأضحى

اجازة عيد الاضحى

اليوم السابع بلس

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