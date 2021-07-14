الحبس عامين مع الشغل لـ8 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن فى البساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 8 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل، لقيامهم باستعراض القوة تجاه جيرانهم في البساتين والتسبب في وفاة أحدهم، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية وإثبات ترك المدعين بالحق المدني دعواهم المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين باستعراض القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليهم من أهالي شارع العرب بعزبة النصر بمنطقة البساتين، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة وذلك حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص من «شوم، كذلك، حجر، زجاجات فارغة».

وأضافت التحقيقات أنهم في ذات الزمان والمكان ضربوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إلحاق الأذى به وإحداث إصابته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات سالفة الذكر، وما أن أيقنوا تواجد المتوفى رفقة ذويه لإتمام الصلح بينهم على إثر خلاف سابق إلا وأضمروا في نفوسهم نقض العهد لعدم إتمام وقد اختمر في نفوسهم الإخلاف بالوعد، فتوجهوا وآخرين مجهولين مدججين بالأسلحة البيضاء والأدوات ألفة البيان لمحل والواقعة، وما أن أبصر المتهمان الأول والثامن المجني عليه إلا وبادر الأخير بالتعدي عليه باستخدام أداة «شومة»، بأن وجه إليه ضربة استقرت بيده اليمنى في حين وجه إليه الأول ضربة باستخدام حجر استقرت بصدره، قاصدين من ذلك إحداث إصابته فأحدث به الإصابات الواردة، ما بث الرعب في نفسه وخشى من الفتك به فأصيب بانفعال نفسى نتج عنه زيادة العبء على القلب ما أدى إلى الوفاة، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب وما صاحبه من انفعال نفسي أفضى إلى موته وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الواقعة وشدهم من أذر بعضهم البعض.