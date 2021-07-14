اليوم السابع
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الجيزاوى يستقبل وفد وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:38 ص
الجيزاوى يستقبل وفد وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها مع وفد وحدة إدارة المشروعات
القليوبية - إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، وفد من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى ، والذى ضم الدكتور محمود وفيق مدير إدارة التأهيل المعامل للاعتماد الدولي ، والدكتور فرحات سعد استشارى بوحدة إدارة المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشري ، وشرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير، والدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، والدكتورة نيفين عبد الحفيظ مدير مشروع التحاليل الطبية.

وقال الدكتور مصطفى القاضي، إن وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى تعتبر من أفضل الوحدات بكلية، كما أكد على أهمية مشروع تحاليل السموم والمخدرات وأنه ذات جدوى اقتصادية ويخدم سياسات الدولة واتجاهاتها حيال الكشف عن المخدرات والسموم.

من جانبه أضاف الدكتور محمود عبد الغفار، أن الزيارة تهدف إلى تسليم وتسلم مخرجات مشروع تطوير معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالى بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها متمثلة فى كلية الطب البشرى قد حصلت على عدد أربعة مشروعات لتطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولى بإجمالى، وقد تم اعتماد معملى الكشف المبكر عن الاورام ومعمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من الإيجاك، كما أنه جارى إعتماد معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق.

 

 


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