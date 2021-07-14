الاستخبارات البريطانية: جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الاستخبارات البريطانية، إن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا متطورة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكر الاستخبارات البريطانية، أن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا زرع الخلافات.