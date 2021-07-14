اليوم السابع
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الاستخبارات البريطانية: جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:09 م
الاستخبارات البريطانية: جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا تكنولوجيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الاستخبارات البريطانية، إن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا متطورة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وذكر الاستخبارات البريطانية، أن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا زرع الخلافات. 

وكان مسئولو الاستخبارات البريطانية حذروا من أن أكثر من 10 آلاف بريطانى قد جرى استهدافهم عبر الإنترنت فى السنوات الخمس الماضية من قبل أطراف معادية مثل الصين، مع تلاعب الجواسيس الأجانب بشكل متزايد بشبكات التواصل لتجنيد عملاء جدد وسرقة الأسرار.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن وكالات الأمن البريطانى، فى حملة تطلق هذا الأسبوع، ستحذر نحو 45 ألفا من العاملين المدنيين والشركاء فى الصناعة والمجال الأكاديمى بأن خصوم بريطانيا ينشئون حسابات مزيفة على الإنترنت للإيقاع بالأشخاص المطلعين على المعلومات السرية، ويتظاهر الجواسيس الأجانب بأنهم مجندون ويغرون أهدافهم بالاجتماعات الشخصية، حيث يتعرضون للرشوة أو الابتزاز من أجل الحصول على معلومات استخباراتية.

 


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