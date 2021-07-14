الإحصاء: 106 آلاف خط تليفون بالقطاع الحكومى عام 2020

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2019/2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث قدرت البيانات عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومـي بنحو 106.1 ألف خـط عــام 2019/2020، مقابـل 114 ألـف خط عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 7%.

وقالت البيانات إن عدد مشتركي الانترنت عن طريق،ADSL بلغ 8 ملايين مشترك في يونيو 2020 مقابل 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16.1%، كما بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق الهاتف المحمول 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 36.5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%.

أما عدد مستخدمي الانترنـت عن طريق USB Modem فقد بلغ 2.2 مليون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

وأرتفع عدد السنترالات ليصل إلى 1553 سنترال عام 2019/2020 مقابل 1550 سنترال عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 0.2٪، وبلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019/ 2020 مقابل 21.6 مليون خط عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة بلغت 5.8٪.