7.70 % انخفاضا فى عدد بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية عام 2020

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2020 ومن أهم مؤشراتها، أن عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية بلغت 12 بــؤرة عام 2020 مقابل 41 بؤرة عام 2019 وذلك بنسبـة انخفـــــاض قدرها 7‚70٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.

وسجلت محافظات القاهرة، بورسعيد، الدقهلية، القليوبية، المنيا أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 2 بؤرة لكل منهم بنسبـة 7‚16٪ يليهم محافظتـى البحيرة وسوهاج بعـدد 1 بؤرة بكل منهم بنسبه 3‚8٪.

وبلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 20 بــؤرة عام 2020 مقـابــــل 21 بــــؤرة عــام 2019 بنسبة انخفــــاض قــدرهــــــا 8‚4٪ ويرجــع ذلك إلى فاعـــلية طــــرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

وسجلت محافظة مطروح أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد 5 بؤرة بنسبة 0‚25٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عـــــدد إصابة بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.

وبلغــت أعـداد تحصينات لقـاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والأغنام 6‚5 مليـون حـالة عـام 2020 مقابل 7‚9 مليون حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهـا 9‚41٪، وسجلت محافظـة المنوفيــة أعلــى عــدد تحصينات بعــدد 724 ألــف حالـة بنسبة 8‚12٪ تليهـا محافظـــة البحيرة567 ألـف حـالـة بنسـبة 0‚10٪ ثــم محافظــة الشرقية بعـــدد493 ألـــــف حالـــة بنــســبة 7‚8٪ مـن إجمالى عــدد حـالات التحصينات وجـاءت محافظـة القاهــرة بأقــل عــدد حــيث سجــلت 5‚9 ألـــف حالــة بنسـبة 17‚0٪.

وبلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 567 ألف حالة عام ٢۰20 مقابل 611 ألف حالة عام ٢٠١9 بنسبة انخفاض قدرها 1‚7٪، وسجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة حيث بلغت 61 ألف حالة بنسبة 8‚10٪ وأقــــل نسبة محافظــة بورســعيد بعدد ألف حالة بنسبة 2‚۰٪ من إجمالى أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

وبلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 66 بــؤرة عام 2020 مقابل 40 بـــؤرة عــام 2019 بنســـبة زيادة قدرهـا65٪ وترجـع هــذه الزيادة إلى عدم فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة.

وسجلــت محافظـة القليوبية أعـلى نسبـة إصابـة بأنفلونـزا الطيــور، حيث بلغت عدد البؤر 14 بؤرة بنسبـــة 2‚21٪ تليهـــا محافظتى الإسماعـيلية والجــيزة بعــدد9 بــؤرة لكـــل منهــما بنسبـــة 6‚13٪ تليهما محافظة الدقهلية حيت بلغت عدد البؤر7 بؤرة بنسبة 6‚10٪ من إجمالى عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظات الشرقية والمنوفية والبحيرة وأسوان حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

وبلغـت أعداد الدواجن التى تـم علاجـها مـن الأمـــراض الباطنـة 2‚2 مليــون حالــة عــام 2020 مقابــل 1‚4 مليــــون حالـة عـام 2019 بنسبـــة انخفاض قدرهــا 6‚45٪ وذلك نتيجة تحصين الكتاكيت والرعاية البيطرية الجيدة للوقاية من الأمراض.

وبلغت الأعـداد التى تم إنتاجـها من اللقاحات الفيروسية الواقية 3.3 مليـــون جرعة عـام 2020 مقابــل 2‚2 مليـون حالة عــام 2019 بنسبـــة زيادة قدرها 6‚52٪ يرجع لتوجه الدولة لإنتاجها محليًا لحمايتها من الأمراض .