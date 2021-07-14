الأخوان رودينا ومازن 7 و9 سنوات يحصدان ذهبية وفضية بطولة الشرقية للكاراتيه.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

رغم صغر سنهما إلا أنهما حققا مراكز متقدمة وحصدا الميداليات الذهبية والفضية، هما مازن ورودينا عبد العزيز عبد المحسن أحمد خليفة، طفلان أشقاء برعا فى لعبة الكاراتيه، وحصدت رودينا 7 سنوات المركز الأول فى بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه، وحصد مازن 9 سنوات المركز الثانى بذات البطولة.

وقالت والدتهما أمينة متولى محمد إن ابنها مازن واجه منذ ولادته ظروفا صحية أثرت عليه وتسببت فى تأخره فى الكلام والمشى، وتابعت مع عدد من الأطباء وكادت أن تصل إلى طريق مسدود بعد أن أخبرها طبيب مخ وأعصاب أنه يفضل عدم دخوله المدرسة لصعوبة إدراكه، ولكن لم أفقد الأمل واعتمدت على الله وذهبت لطبيب آخر بالقاهرة وشرحت له الظروف فطلب منى أن أتابع مع مازن بطريقة التربية الإيجابية، وبدأ يتفوق على زملائه، وقمت بعمل اختبار ذكاء له، وكانت النتيجة مبهرة حيث تخطت نسبة ذكائه 135 وهذا يعطى مؤشرا أنه بدرجة موهوب حسب تقرير الطبيب.

وأضافت أمينة: "الحمد لله بدأت معاه لعبة السباحة وحقق فيها بطولات وحصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، واتجه أيضا إلى لعبة الكاراتيه وحقق فيها مراكز متقدمة، حيث حقق الأول فى بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه العام الماضى، وهذا العام حقق المركز الثانى، وبإذن الله سيحقق مركزا متقدما فى بطولة الجمهورية القادمة".

وتابعت الأم أن رودينا بنت الـ7 سنوات التحقت بلعبة الكاراتيه منذ عام واحد واحبت اللعبة جدا وحققت المركز الأول فى بطولة الشرقية المفتوحة وهى أول بطولة تشترك فيها وستحقق مركزا متقدما فى بطولة الجمهورية القادمة.



رودينا مع والدتها



بعد الفوز



أبطال الكاراتيه



الطفلان



الطفلان الشقيقان