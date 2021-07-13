أسعار النفط تسجل75.52 دولار لبرنت و74.45 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 75.52 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.45دولار للبرميل .
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الثلاثاء بالأسواق العالمية صعدت وذلك بدعم من شح الإمدادات والتوقعات بالمزيد من السحب من مخزونات الخام الأمريكي .
وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
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