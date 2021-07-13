اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:11 م
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أسعار النفط تسجل75.52 دولار لبرنت و74.45 دولار للخام الأمريكي

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل75.52 دولار لبرنت و74.45 دولار للخام الأمريكي نفط "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 75.52 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  74.45دولار للبرميل . 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الثلاثاء بالأسواق العالمية صعدت وذلك بدعم من شح الإمدادات والتوقعات بالمزيد من السحب من مخزونات الخام الأمريكي . 
 
وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.
 
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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الخام الأمريكي

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