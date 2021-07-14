أسعار الذهب تغلق على ارتفاع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 795 جنيها

كتب – إسلام سعيد

أغلقت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء على ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 795 جنيها للجرام من عيار 21، وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي لمستويات 1827 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 908.5 جنيه

عيار 21 سجل 795 جنيها

عيار 18 سجل 681.5 جنيه

الجنيه الذهب 6360 جنيها

أونصة الذهب1827 دولار



ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 14 يوليو بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء، وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران بأكبر قدر في 13 عاما، ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونغرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.

هذا وهبطت أسعار الذهب 7% الشهر الماضي بعد أن أشار الفدرالي الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 26.10 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2838.18 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.6% ليسجل 1111.23 دولار.