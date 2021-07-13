أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13-7-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيها للكيلو، وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.