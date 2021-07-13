اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:36 ص
أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13-7-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة. 
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو . 
 
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيها للكيلو، وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 
 
واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها. 
 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة