أخبار مصر.. وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وإعلان الحكومة بدء المرحلة الأولى من مبادرة تصنيع مشتقات البلازما، وقبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وزيادة أسعار السجائر المحلية.

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يؤكد لـ"سعد الحريرى"دعم مصر للمسار السياسى لاستعادة استقرار لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة وجهود تشكيل الحكومة.. المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية يشيد بجهود مصر الصادقة لحشد الدعم الدولى لبلاده

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سعد الحريري، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الحكومة تعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تصنيع مشتقات البلازما

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.. بدء التقديم لحاملى الثانوية العامة هذا العام 12 أغسطس وللعام السابق 20 يوليو.. 65%؜ مجموع القبول.. وتخصصات جامعية للقبول بالضباط المتخصصين

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.. مدبولي: تكليفات مشددة من الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بهذه الأيام المباركة، التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يكلل جهود الوطن بالتقدم والازدهار.

الإسكان: بدء تنفيذ أول جامعة أهلية على مساحة 44 فدانا فى بورسعيد الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين – محدودي الدخل" بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام "، لافتاً إلى أنه من المخطط أن تستوعب المدينة عدد سكان حوالي 800 ألف نسمة، بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، وتشمل أراضي إسكان متنوعة، ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية وغير ذلك.

أسعار السجائر الجديدة.. كليوباترا بلاك بـ24 جنيها

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

النقض تؤيد قرار إدراج نجل نبيل شعث والعليمى و11 آخرين بقوائم الإرهابيين

قضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل" وقضت بتأييد القرار.

استعد للامتحان.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2021 فى الجغرافيا.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

أدى طلاب الشعبة الأدبية بالأمس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويستعدون الآن لامتحان باقى المواد المتخصصة، والتى ستكون الجغرافيا أولها، حيث يوافق موعد امتحانها غدًا الخميس 14 يوليو، وستكون الأسئلة بصيغة الاختيار من متعدد، وتتم الإجابة عنها فى بابل شيت.

فيديوهات حسن راتب.. لجنة من ماسبيرو لفحص هواتف رجل الأعمال ونائب العفاريت

أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وإحدى شركات الاتصالات، لفحص الهواتف المحمولة لكل من رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، وشقيقه "عزالدين"، وآخرين وتفريغ محادثات "الواتس آب" والمكالمات الهاتفية وإرجاع الفيديوهات المحذوفة من الهواتف، وذلك ضمن إجراءات التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

محكمة الأسرة تثبت نسب طفلى هالة صدقى وتقضى بحبس زوجها

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقى التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

أبرز 10 معلومات عن الأهلى وكايزر تشيفز قبل نهائى أبطال إفريقيا

يترقب عشاق الكرة الإفريقية، الموقعة الكروية المنتظرة بين نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والنادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي ملعب محمد الخامس، فى الدار البيضاء بالمغرب يوم السبت 17يوليو المقبل.