اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:36 ص
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47 مليون دولار استثمارات.. 5 معلومات عن الجولة الأولى للمزايدة العالمية للذهب.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:00 ص
47 مليون دولار استثمارات.. 5 معلومات عن الجولة الأولى للمزايدة العالمية للذهب.. تعرف عليهم ذهب
كتبت- مروة الغول

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شهد قطاع التعدين المصرى خلال السنوات السبع الماضية إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى على النحو المأمول، حيث أتت هذه الإصلاحات ثمارها بنجاح طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب لعام 2020 في جولتها الأولى، وفيما يلي أهم المعلومات عن عقود الجولة الأولي لتلك المزايدة والتي كانت كالتالي ..
 
 
1- 10 شركات عالمية ومحلية وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020.
 
2- إجمالى العقود الموقعة 20 عقداً .
 
3- البحث فى 56 قطاعاً .
 
4- استثمارات تزيد على 47 مليون دولار.
 
5- الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التى تم إغلاقها نهاية شهر يونيو الماضى عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائى.
 
يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد أمس  توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى 15 قطاعاّ جديداّ باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار للبحث فى 15 قطاعاً.
 

الذهب

المزايده العالمية للذهب

التنقيب عن الذهب

استثمارات البحث عن الذهب

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