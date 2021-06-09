اليوم السابع
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قطاع التعدين على طريق العالمية.. بيع 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة أهم المؤشرات

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:00 ص
قطاع التعدين على طريق العالمية.. بيع 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة أهم المؤشرات التعدين "ارشفية "
كتبت – مروة الغول

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شهد قطاع التعدين المصرى إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية حيث شهدت الفترة يوليو2014/يونيه2021 تحقيق عدد من المؤشرات من أهمها

1-بيع حوالى 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة .

2-القيمة الإجمالية حوالي 4.5مليار دولار .

3- تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 139 مليون دولار .

4- إنتاج كمية حوالى 59.4مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية.

-5بدء تنفيذ اكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد .

-6 يجرى حاليا انشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.

-7 تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج.

-8توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية .

-9الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى .

-10بنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

-11إجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

-12 وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة

-13لأول مرة جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة بإستثمارات 60 مليون دولار .

-14مزايدات عالمية ناجحة للبحث عن الذهب والخامات والمعادن في مصر.

15-تهدف جهود التطوير لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 5.% حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.

 

-16في بداية العام الحالى التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالى عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب.

-17 الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020 وجارى حاليا تلقى العروض من المستثمرين .

-17طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة.

 


التعدين

الذهب

الفضة

الخامات المنتجات التعدينية

المزايدة العالمية للذهب

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