وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون شيخ الأزهر بعيد الأضحى.. صور

كتب على عبد الرحمن

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفد يضم عدد من قيادات الوزارة وهم: "الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير"، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك بحضور الدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أهدى نسخة من كتابه "القول الطيب"، الذي يقع في ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف، في حين أهداه وزير الأوقاف نسخة من كتابه "مسيرة النقد الأدبي وقضاياه"، وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال اللقاء على فضيلة الإمام التعاون المشترك في تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه فضيلة الإمام الأكبر.

وعقب اللقاء شارك وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر الذي عقد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمقر المشيخة.



وزير الأوقاف يشارك افى جتماع المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الطيب



وزير الأوقاف يهدى نسخ من كتابه لشيخ الأزهر



وزير الأوقاف يهدى نسخ من كتابه لشيخ الأزهر



وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون شيخ الأزهر بعيد الأضحى



