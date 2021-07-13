وتعهد أوستن ، خلال اجتماعه مع والاس فى مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بمواصلة المشاورات مع المملكة المتحدة بشأن المراجعات الاستراتيجية، بما في ذلك استراتيجية الدفاع الوطني، فيما سلط والاس الضوء على استثمارات المملكة المتحدة في تحديث الدفاع وزيادة التركيز على منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين جددا ،خلال الاجتماع، تأكيدهما على العلاقة الخاصة التي تربط بين بلديهما.

وأضاف إن وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا ناقشا أهمية التعاون عبر الأطلسي وتقاسم الأعباء لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم إلى جانب المنافسة الاستراتيجية مع التركيز على أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.