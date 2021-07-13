نيابة مدينة نصر تقرر حبس 5 أشخاص 4 أيام لحيازتهم مواد مخدرة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة قبل توزيعها على عملائهم.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مستقلين سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (عدد كبير من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 4هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.