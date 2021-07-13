موريتانيا تعلن تلقى 166 ألفًا و918 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تلقي 166 ألفًا و918 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن 768 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 127 شخصًا تلقو الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى أن أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى.

من جهتها.. وضحت الحكومة الموريتانية أنه تم حتى الآن تعبئة نصف مليون جرعة من اللقاح، كما أن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل إلى 2 مليون و200 ألف لقاح ضمن خطة تطعيم 63% من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 21 ألفًا و765 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 495 حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافيين إلى 20 ألفًا و314 متعافيًا.