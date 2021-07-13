اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: 4.4% نمو متوقع بالاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:17 ص
معلومات الوزراء: 4.4% نمو متوقع بالاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير توقعات الإيكونومست حول مصر، الصادر في يونيو 2021؛ إذ يرصد التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023/ 2024، بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية، تصحبها توقعات إيجابية أيضًا لتطور نسب نمو صادرات وواردات السلع والخدمات
 
وتتوقع الإيكونومست نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 13.5% في العام المالي الحالي 2021/2022، مقارنةً بمعدل نمو 8.5% في 2020/2021، و-21.7% في 2019/2020. هذا التحسن الملحوظ في صادرات وواردات السلع والخدمات يقود إلى توقعات بمزيد من التحسن خلال العام المالي الحالي 2021/2022، كما أفاد التقرير بأن قطاعي الطاقة والبناء سيظلان هما المحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة القادمة، وتوقع أيضًا تعافي قطاعات السياحة، والتصدير، والخدمات الأخرى.
 
WhatsApp Image 2021-07-13 at 10.10.37 AM

 


الاقتصاد المصرى

الحكومة

معلومات الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:31 م

معلومات الوزراء: مصر من أكثر الدول نشاطا فى البحث العلمى بالمنطقة

الإثنين، 12 يوليه 2021 04:38 م

وزارة التموين تنفى وجود أزمة فى السلع التموينية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. وتؤكد: المخزون الاستراتيجى لدى المنافذ يكفى المستهلكين لعدة أشهر.. وتعلن طرح لحوم طازجة ومجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:09 م

التموين تنفى وجود أزمة فى السلع قبل العيد: المخزون الاستراتيجى يكفى لعدة أشهر

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة