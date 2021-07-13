مصر للطيران تسير غدا 76 رحلة جوية لنقل 5772 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير مصرللطيران غدا الأربعاء 76 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية الي كل من دبي،بغداد،كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما،باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت،موسكو،أبوظبي،عمّان،البحرين،الخرطوم،بيروت،الشارقة،نيروبي، مسقط، أديس ابابا، واشنطن، و16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط، وسوهاج وبرج العرب، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5772 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاًلتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.