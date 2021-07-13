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مستشار الرئيس للصحة: نشهد انخفاضا ملحوظا فى حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:42 م
مستشار الرئيس للصحة: نشهد انخفاضا ملحوظا فى حالات الإصابة بكورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تشهد انخفاضا واضحا وملحوظا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بكل المستشفيات وغرف الرعاية المركزة، وهناك مستشفيات كانت مخصصة لعلاج كورونا منها تابعة لوزارة الصحة أو الجامعات، والآن باتت خالية من مرضى كورونا تماما.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر عبرت بثلاث موجات لفيروس كورونا، وكانت تشهد كل ذروة في البداية وتنخفض في نهايتها، ولكن ما زال كورونا موجودا، وعلينا أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة وعدم الاستهانة بالفيروس، مبينا أن هناك دولا بالعالم دخلت بالموجة الرابعة وأخرى في الموجة الخامسة لكورونا، ويجب أن نستمر بكل قوتنا بالاحتراز ضد الفيروس.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن تطعيم فيروس كورونا لا يعطي مناعة كاملة ضد الفيروس، ولكن يقلل الإصابة والأعراض الناتجة عن المرض، متابعا: "نجري أبحاثا على كورونا طويلة المدى أو المضاعفات أو ما بعد المرض، ورصدنا 23 – 25 عرضا قد تحدث للمصابين ما بعد الكورونا، وهناك حالات قد تترك آثارا وصعوبة في التنفس والحركة ونقص في الأوكسجين".


الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية

كورونا

كورونا فى مصر

اخبار

مرضى كورونا

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