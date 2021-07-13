اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى: الوضع فى أفغانستان مقلق ولكن متوقع

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:30 ص
مسئول روسى: الوضع فى أفغانستان مقلق ولكن متوقع أفغانستان - أرشيفية
وكالات

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قال المبعوث الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف "إن ما يحدث في أفغانستان يبعث على القلق، إلا أن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث".
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الوضع الأمني في أفغانستان تدهور بشكل كبير في أبريل الماضي عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عملية القوات المسلحة الأمريكية هناك على وشك الانتهاء. 
وفي 6 يوليو الجاري، استكملت أمريكا سحب قواتها بنسبة تتجاوز 90%، وفي الوقت ذاته سحبت دول أخرى في حلف الشمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤها قواتهم من أفغانستان بالمعدل ذاته.
ومقابل ذلك، عملت حركة طالبان على تعزيز وتيرة هجومها في عدة اتجاهات.. ففي الوقت الراهن، وقعت عشرات المقاطعات الأفغانية تحت سيطرة طالبان التي استولت أيضا على العديد من المعابر الحدودية الرئيسية مع طاجيكستان وإيران وباكستان.

أفغانستان

روسيا

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان

روسيا وأفغانستان

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