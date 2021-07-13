محافظ بنى سويف يزور دير السيدة العذراء بقرية الحمًام.. ويُشيد بقيمته الدينية والأثرية

بنى سويف _ هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "اليوم الثلاثاء "دير السيدة العذراء بقرية الحمام بمركز ناصر، ورافقه خلال الزيارة كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.



محافظ بنى سويف يزور دير السيدة العذراء

حيث لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً من رعاة الدير من الآباء والكهنة، الذين ثمنًوا الزيارة الأولى لمحافظ الإقليم و التى تعد سابقة لم تحدث من قبل أن قام محافظ بزيارة الدير، والتى وصفوها بالزيارة التاريخية وغير المسبوقة.



دير السيدة العذراء

وقد استعرض الراهب "ذوسيما" الأهمية التاريخية للدير، الذى أنشئ عام 346 ميلادياً ،بقرية الحمام ويقع بالقرب من قرية اللاهون بمحافظة الفيوم، ويعتبر من أقدم الأديرة التاريخية والأثرية الموجودة فى بنى سويف، إذ يعتبر متحفا فنيا صغيراً يحوى بداخله كنوزا نادرة وتحف قبطية قيمة، منها أدوات المذبح المصنوعة من النحاس، و التى كانت تستخدم قديما، وأقدم قطعة نسيج قبطية، وأيضا حجر المعمودية المصنوع من الجير الذى يعود إلى القرن الرابع الميلادى.



محافظ بنى سويف

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بالقيمة الأثرية والروحية للدير الذى يعتبر أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية الدينية التى تشتهر بها بنى سويف، والذى يؤكد على قيمة ومكانة بنى سويف باعتبارها متحفا مفتوحاً لكل العصور من الفرعونى والقبطى والإسلامى.



جانب من الجولة

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بزيارة الدير والحفاوة التى وجدوها من القائمين، مؤكداً أن الآثار القبطية ومكانتها التاريخية ضمن خطة المحافظة واستراتيجيتها للتنمية السياحية لخمس سنوات قادمة، مشيراً إلى الجهود الرامية لإدراج بنى سويف كنقطة توقف لمسار العائلة المقدسة.