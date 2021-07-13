محافظة كفر الشيخ توقع بروتوكول مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة وعدد من مؤسسات المجمتع المدنى، ضمن مشروع حياة كريمة لمركز مطوبس، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، النقيب أحمد نصار، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لحصر احتياجات القرى فى مركز مطوبس لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هى مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه على الأرض من إنجازات "خيال علمي"، بتحويل قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن، موضحا ما يتم على الأرض فى ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمي، وجهد ضخم يبذل، وخدمات فى كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها.