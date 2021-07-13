محافظة القاهرة: إنشاء حى جديد بمدينة نصر يوفر الخدمات للمواطنين

كتب سيد الخلفاوى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة اليوم على السير فى استكمال إجراءات استحداث حى جديد يشمل نطاقه قسم شرطة ثالث مدينة نصر مع تعديل المكونات الإدارية لأحياء أول وثان مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمقطم ومنشأة ناصر للتوافق مع الحدود الإدارية والجغرافية لأقسام الشرطة الواقعة فى نطاقها خاصة بعد صدور قرار انشاء قسم ثالث مدينة نصر فصلًا من اختصاص وحدود قسم أول مدينة نصر.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن إنشاء الأحياء الجديدة وإعادة تقسيم الأحياء القديمة تهدف فى المقام الأول إلى توفير خدمة أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .



وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حاجة شديدة للحى الجديد نظرًا للاتساع الكبير لحى شرق مدينة نصر حيث تتجاوز مساحته 90 كم، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة مقترحات بالاسم الجديد للحى المزمع انشاؤه بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة مبنى له، مضيفًا أنه يجرى كذلك دراسة تحويل منطقة الأسمرات إلى حى مستقل.