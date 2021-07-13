اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لقطات جوية لحريق سجن فى أستراليا ومحاولة هروب فاشلة للمساجين.. فيديو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:49 م
لقطات جوية لحريق سجن فى أستراليا ومحاولة هروب فاشلة للمساجين.. فيديو محاولة الهروب من السجن
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشب حريق هائل في أحد أجزاء إصلاحية "باركلي" في مدينة سيدني الأسترالية، وتبع الحريق أعمال شغب من قبل عدد من المساجين، حيث تسلق حوالى 14 سجيناً إلى سطح المنشأة باستخدام حبال سميكة لتجاوز الأسلاك الشائكة، ولم يعرف حتى الآن السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق أو غرض السجناء من إطلاق أعمال الشغب في سجن باركلي.

وأظهرت لقطات جوية الدخان الكثيف والنيران وهي تخرج من سجن باركلي" في مدينة سيدني، والمساجين هو يتسابقون في الصعود إلى سطح المنشأة الإصلاحية ويحاولون إثارة أعمال شغب للهروب من السجن، ثم إلقاء القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة في السجن، وفق ما عرضت شبكة "يورو نيوز".

المساجين فوق السجن
المساجين فوق السجن

 

حريق السجن
حريق السجن

وفى واقعة هروب أخرى فاشلة ولكن أسفرت عن سقوط قتلى، قامت السلطات في هاييتي بقتل 25 شخصا خلال عملية هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من العاصمة، وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أنه كان من بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل في عام 2019، حسب روسيا اليوم.

محاولة الهروب من السجن
محاولة الهروب من السجن

وتمكنت الشرطة من القبض على 69 من النزلاء الهاربين من السجن، وما زالت تبحث عن 200 نزيل لا يزالون طلقاء، من جانبه، أدان رئيس هاييتي جوفينيل مويز عملية الهروب من السجن، وطلب من المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الشرطة الوطنية تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع.


سجن استرالى

حريق سجن استرالى

هروب من السجن

حريق سجن فى سيدنى

محاولة هروب فاشلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة