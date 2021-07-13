اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية وتفتيش لمنع الغش

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:57 ص
لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية وتفتيش لمنع الغش طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة استقبال طلاب الشعبة الأدبية، حيث سمحت المدارس للطلاب بالدخول، استعدادا لاداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى العاشرة صباحا، فيما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وقياس درجة حرارة الطلاب، وأيضا تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر، كما شددت اللجان على تطبيق الإجراءات الفنية حيث يتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش من موبايلات أو سماعات.

وشهد محيط اللجان تأمين المدارس من قبل أفراد الشرطة ومنع تجمع أولياء الأمور أمام أسوار المدارس.

فيما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة كراسة الأسئلة والبابل شيت، فى توقيته فى العاشرة صباحاً دون تأخير خاصة مع تعدد نماذج الامتحان فى اللغة الثانية وتضمنها لأكثر من مادة هى " الفرنسية والأسبانية والإيطالية والصينية والألمانية".

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .


 


امتحانات الثانوية العامة 2021

أخبار امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان الفرنساوى

تسريب أسئلة امتحان الفرنساوى

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

نموذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

بوابة الثانوية العامة

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة