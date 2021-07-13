لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية وتفتيش لمنع الغش

كتب محمود طه حسين

بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة استقبال طلاب الشعبة الأدبية، حيث سمحت المدارس للطلاب بالدخول، استعدادا لاداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى العاشرة صباحا، فيما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وقياس درجة حرارة الطلاب، وأيضا تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر، كما شددت اللجان على تطبيق الإجراءات الفنية حيث يتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش من موبايلات أو سماعات.



وشهد محيط اللجان تأمين المدارس من قبل أفراد الشرطة ومنع تجمع أولياء الأمور أمام أسوار المدارس.



فيما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة كراسة الأسئلة والبابل شيت، فى توقيته فى العاشرة صباحاً دون تأخير خاصة مع تعدد نماذج الامتحان فى اللغة الثانية وتضمنها لأكثر من مادة هى " الفرنسية والأسبانية والإيطالية والصينية والألمانية".



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .





