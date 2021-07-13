فرنسا تغرم جوجل 500 مليون يورو بسبب خلاف بشأن حقوق النشر

كتب إيهاب محمد

فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في فرنسا غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة جوجل، اليوم الثلاثاء، لعدم امتثالها لأوامر الهيئة التنظيمية بشأن كيفية إجراء محادثات مع ناشرى الأخبار فى البلاد بشكل خلاف حول حقوق النشر، وفقا لــ"رويترز".

وتأتى الغرامة وسط ضغوط دولية متزايدة على منصات الإنترنت مثل Google و Facebook لمشاركة المزيد من الإيرادات مع المنافذ الإخبارية.

ويتعين على مجموعة التكنولوجيا الأمريكية الآن طرح مقترحات خلال الشهرين المقبلين حول كيفية تعويض وكالات الأنباء والناشرين الآخرين مقابل استخدام أخبارهم، إذا لم تفعل ذلك، فستواجه الشركة غرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو في اليوم.

وقالت جوجل إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة من القرار لكنها ستمتثل، وأضاف المتحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز": "هدفنا لا يزال كما هو، نريد طي الصفحة باتفاق نهائي، سنأخذ ملاحظات هيئة المنافسة الفرنسية في الاعتبار ونكيف عروضنا".

وتابع المتحدث: "لقد تصرفنا بحسن نية طوال العملية برمتها، الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق، وحقيقة كيفية عمل الأخبار على منصتنا".

وتتهم مؤسسات إعلامية فرنسية شركة جوجل بالتقاعس عن بدء محادثات بنية حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مبلغ مقابل المحتوى الإخبارى على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه "حقوق الجوار".

وتركز القضية نفسها على ما إذا كانت: "جوجل انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك".

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار، في بيان: "عندما تصدر الهيئة تعهدا لشركة ما فيتعين عليها الالتزام قلبا وقالبا بالقرار، وللأسف لم يحدث ذلك هنا".