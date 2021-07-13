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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:29 م
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غلق مركز طبى شهير لجراحة العيون بطنطا لمخالفته التراخيص

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:32 م
غلق مركز طبى شهير لجراحة العيون بطنطا لمخالفته التراخيص محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق مركز طبى شهير لجراحة العيون بطنطا، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر ومخالفة سياسات الجودة ومكافحة العدوى وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات.
 
وقام الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوي برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد، وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي وفحص شكاوى وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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