طلاب الثانوية بالمنوفية يدخلون اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

المنوفية - محمد فتحى

توافد منذ قليل الآلاف من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، إلى لجان الامتحانات لبدء إمتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، فى اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، وسط تطبيق إجراءات إحترازية ووسط تأمينات مشددة.

وشهد اليوم الرابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم و التعليم الفنى بالمنوفية يرافقه هانى عنتر وكيل المديرية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة عملية توزيع صناديق اسئلة وكراسات إجابة البابل شيت لامتحانات اللغة العربية لطلبة الشعبة الأدبية على خطوط اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة وصول الصناديق للجان فى التوقيتات المحددة ، حيث يؤدى طلاب 33ألف 232 طالبة وطالب بمحافظة المنوفية الاختبارات فى عدد 126 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وتعقيمها باستخدام ادوات ووسائل التعقيم والمطهرات وتم تركيب بوابات التعقيم على ابواب اللجان .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم توفير الكواشف الحرارية بجميع اللجان علاوة على بوابات التعقيم والمطهرات وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، هذا وقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الإمتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية والتأكيد على انتظام التيار الكهربائى بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفورى فى حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قامت بفرش وتجهيز عدد 22 استراحة لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين فى الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية .