صور.. العالم هذا الصباح.. أول طفلة من أصل أفريقي تفوز بمسابقة التهجئة الأمريكية.. تركيب أطراف صناعية وإجراء عمليات تجميل للماعز المصاب فى أمريكا.. وظهور متميز لشقيقة كيت ميدلتون برفقة زوجها ووالديها

أول طفلة من أصل أفريقي تفوز بمسابقة التهجئة الأمريكية

أصبحت زيلا أفانت جارد، البالغة من العمر 14 عامًا، أول أميركية من أصل أفريقي تفوز بمسابقة "سكريبس النحلة الإملائية الوطنية"، من خلال تهجئة كلمة "مورايا"، وهو جنس من النباتات، حيث حافظت على هجائها بعد خطأ في الجولة السابقة.

تم بث المسابقة على الهواء مباشرة عبر قناة ESPN، وقد عادت نهائيات المسابقة بعد إلغائها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم عقده مرة أخرى أمام جمهور حي في منتجع والت ديزني العالمي بالقرب من أورلاندو، بمشاركة 209 متهجئًا من جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم ، يتنافسون جميعًا على كأس البطولة.

يعد برنامج "سكريبس النحلة الإملائية الوطنية" أكبر وأطول برنامج تعليمي في أمريكا، الغرض منه مساعدة الطلاب على تحسين تهجئتهم وزيادة مفرداتهم وتعلم المفاهيم وتطوير استخدام اللغة الإنجليزية الصحيح الذي سيساعدهم طوال حياتهم.



الطفلة زيلا تبلغ 14 عامًا



أفراد عائلة من جزر الباهاما يلوحون بعلمهم الوطني خلال النهائيات



فتاة هندية فازت بالمركز الثالث



تهنئة لزيلا لتقدمها على المتسابقين الأخيرين



تم بث المسابقة على الهواء مباشرة



السيدة الأولى جيل بايدن تجلس بين الحضور



زيلا أفانت جارد



أول أمريكية من أصل أفريقي تفوز بالمسابقة



الفائزة أيضًا لاعبة كرة سلة بارعة



زيلا تتسلم الكأس بعد الفوز



فازت بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار



المشاركون في المسابقة

تركيب أطراف صناعية وإجراء عمليات تجميل للماعز المصاب فى أمريكا

فى ظل اهتمام العالم بحقوق الحيوان وتزامنا مع التطور التكنولوجى فى ثورة صناعة الأطراف الصناعية، استطاعت مزارع أمريكية إنقاذ الماعز المصاب الموجود لديهم ومنحهم فرصة للتمتع بالحياة

يعد تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للماعز فى أمريكا البديل الأوحد للتعايش مع القطيع بعد ما كان الذبح هو المصير الوحيد في انتظار تلك الحيوانات المصابة العاجزة عن الحركة

وتعد مزرعة "جوتس " في مدينة هامبتون ملاذاً للعشرات من حيوانات الماعز التي تعيش بتحديات مختلفة مثل شلل الأطراف أو العمى والتشوهات، ومركزاً لإعادة تأهيلها بوسائل شبيهة بطرق علاج البشر.

حيوان ماعز فاقد إحدى قدميه الأمامية أطراف صناعية وأجهزة تعويضية صممت خصيصا للماعز الفريق الطبي خلال تركيب الأطراف الصناعية للماعز المصاب إجراء عمليات تركيب الأطراف الصناعية للماعز تأهيل الحيوان المصاب بعد تركيب الطرف الصناعي ماعز مزود بأجهزة تعويضية حقوق الحيوان تشيد بتجربة تركيب الأجهزة التعويضية حيوان الماعز بعد تركيب الطرف الصناعي تأهيل الحيوان

ظهور متميز لشقيقة كيت ميدلتون برفقة زوجها ووالديها

ظهرت بيبا ميدلتون، شقيقة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، فى إطلالة أنيقة غير رسمية، بفستان مربعات، باللونين الأزرق والأبيض حيث انضمت إلى زوجها ووالديها لقضاء يوم عائلي في ويمبلدون.

وحافظت شقيقة دوقة كامبريدج، 37 عامًا، على إطلالتها الأنيقة، وارتدت نظارات الشمسية وفستان ملفوف بقيمة 185 جنيهًا إسترلينيًا من رالف لورين بينما جلست بجوار زوجها جيمس ماثيوز لمشاهدة مباراة نصف النهائي للرجال لبطولة ويمبلدون للتنس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



بيبا ميدلتون

وكان والداها كارول ومايكل ميدلتون متواجدين أيضًا للمشاركة في الحدث، لكنهما كانا جالسين في الجزء الملكى، مع كبار الشخصيات بما في ذلك ابن عم الملكة اليزابيث الأمير مايكل من كينت، وابنه اللورد فريدريك وندسور وزوجته صوفي وينكلمان.

وبدت كارول، البالغة من العمر 66 عامًا، أنيقة في فستان باللون الأحمر بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا، وحزامًا من القماش عند الخصر بينما بدا الزوج مايكل، 72 عامًا، حادًا في بدلة زرقاء وربطة عنق منقطة، والفستان من العلامة الأسترالية سكانلان ثيودور.



بيبا ميدلتون وزوجها



كارول ومايكل ميدلتون

ويأتي ظهورهم بعد أن أُجبرت ابنتها كيت ميدلتون، البالغة من العمر 39 عامًا، على العزلة الذاتية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بعد الاقتراب من شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.