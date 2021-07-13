صور.. العالم هذا الصباح.. أول طفلة من أصل أفريقي تفوز بمسابقة التهجئة الأمريكية.. تركيب أطراف صناعية وإجراء عمليات تجميل للماعز المصاب فى أمريكا.. وظهور متميز لشقيقة كيت ميدلتون برفقة زوجها ووالديها

أول طفلة من أصل أفريقي تفوز بمسابقة التهجئة الأمريكية
الطفلة زيلا تبلغ 14 عامًا
أفراد عائلة من جزر الباهاما يلوحون بعلمهم الوطني خلال النهائيات
فتاة هندية فازت بالمركز الثالث
تهنئة لزيلا لتقدمها على المتسابقين الأخيرين
تم بث المسابقة على الهواء مباشرة
السيدة الأولى جيل بايدن تجلس بين الحضور
زيلا أفانت جارد
أول أمريكية من أصل أفريقي تفوز بالمسابقة
الفائزة أيضًا لاعبة كرة سلة بارعة
زيلا تتسلم الكأس بعد الفوز
فازت بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار
المشاركون في المسابقة
تركيب أطراف صناعية وإجراء عمليات تجميل للماعز المصاب فى أمريكا
فى ظل اهتمام العالم بحقوق الحيوان وتزامنا مع التطور التكنولوجى فى ثورة صناعة الأطراف الصناعية، استطاعت مزارع أمريكية إنقاذ الماعز المصاب الموجود لديهم ومنحهم فرصة للتمتع بالحياة
أطراف صناعية وأجهزة تعويضية صممت خصيصا للماعز
تأهيل الحيوان المصاب بعد تركيب الطرف الصناعي
ظهور متميز لشقيقة كيت ميدلتون برفقة زوجها ووالديها
ظهرت بيبا ميدلتون، شقيقة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، فى إطلالة أنيقة غير رسمية، بفستان مربعات، باللونين الأزرق والأبيض حيث انضمت إلى زوجها ووالديها لقضاء يوم عائلي في ويمبلدون.
وحافظت شقيقة دوقة كامبريدج، 37 عامًا، على إطلالتها الأنيقة، وارتدت نظارات الشمسية وفستان ملفوف بقيمة 185 جنيهًا إسترلينيًا من رالف لورين بينما جلست بجوار زوجها جيمس ماثيوز لمشاهدة مباراة نصف النهائي للرجال لبطولة ويمبلدون للتنس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
بيبا ميدلتون
وكان والداها كارول ومايكل ميدلتون متواجدين أيضًا للمشاركة في الحدث، لكنهما كانا جالسين في الجزء الملكى، مع كبار الشخصيات بما في ذلك ابن عم الملكة اليزابيث الأمير مايكل من كينت، وابنه اللورد فريدريك وندسور وزوجته صوفي وينكلمان.
وبدت كارول، البالغة من العمر 66 عامًا، أنيقة في فستان باللون الأحمر بقيمة 350 جنيهًا إسترلينيًا، وحزامًا من القماش عند الخصر بينما بدا الزوج مايكل، 72 عامًا، حادًا في بدلة زرقاء وربطة عنق منقطة، والفستان من العلامة الأسترالية سكانلان ثيودور.
بيبا ميدلتون وزوجها
كارول ومايكل ميدلتون
ويأتي ظهورهم بعد أن أُجبرت ابنتها كيت ميدلتون، البالغة من العمر 39 عامًا، على العزلة الذاتية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بعد الاقتراب من شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
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