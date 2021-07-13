اليوم السابع
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صادرات الفواكه الطازجة ترتفع إلى 148 مليون دولار فى شهر واحد

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 ص
صادرات الفواكه الطازجة ترتفع إلى 148 مليون دولار فى شهر واحد فاكهة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية منها في شهر أبريل الماضي نحو 148.9 مليون دولار، بينما كانت 93 مليون دولار في شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 55.9 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 60.2%.

 

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صادرات الفواكه الطازجة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 286 مليون و576 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، مقابل 317 مليون 217 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 30 مليون و641 ألف دولار.

 

وضمت قائمة صادرات المواد الخام، كلا من صادرات البصل الطازج بقيمة 6 ملايين و267 ألف دولار، يليها البطاطس بقيمة 30 مليون و185 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات البرتقال الطازج بقيمة 8 ملايين و217 ألف دولار، وأيضا صادرات الفول السوداني بقيمة مليون و185 ألف دولار.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 47.4٪، حيـث بلغت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

 

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪، حيث بلغت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12٪".


صادرات مصر

الصادرات المصرية

صادرات الفواكه

اخبار الاقتصاد

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