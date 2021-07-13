شهيد لقمة العيش.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بالبحيرة لسرقته قبل حفل زفافه (فيديو)

البحيرة - ناصر جودة

"حسبنا الله ونعم الوكيل.. مطلبنا الوحيد القصاص العادل ومحاكمة المتهم بشكل سريع علشان نطفى نار قلوبن".. بهذه الكلمات الممزوجة بالأسى والشجن يمكن اختصار مطالب أسرة الشاب محمد العالم ابن قرية كفر غنيم التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة الذى قتل بدم بارد على يد أحد جيرانه بهدف سرقته.

الجريمة البشعة التى هزت محافظة البحيرة مؤخرا، بدأت أحداثها مع قيام سائق بمباغتة المجنى عليه الذى يبلغ من العمر 24 عاما أثناء حراسته حظيرة المواشى الخاصة بعائلته وضربه على رأسه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك لسرقة رؤوس الماشية.

المتهم لم يكترث بأى وازع دينى ولا بحقوق الجيرة ولم يشفع له صغر عمر المجنى عليه الذى كان على وشك إتمام زفافه عقب عيد الأضحى، لتتحول فرحته وفرحة أسرته إلى مأتم كبير وسرادق للعزاء لا ينتهى.

وقال محمد خضر العالم عم المجنى عليه، إن أهالى القرية فجعوا لهذه الجريمة البشعة التى أدمت القلوب، مضيفا أن أسرة المجنى عليه فوجئت بهذه الجريمة المأساوية صباح الجمعة الماضى بعد غياب نجلها عن الأنظار ليعثروا عليه غارقا فى دمائه بالقرب من حظيرة المواشى، التى يحرسها بالتناوب مع عدد من أقربائه لتنتهى الواقعة بالقبض على المتهم الذى اعترف بتفاصيل جريمته النكراء.

فيما أكدت خديجة العالم والدة المجنى عليه والدموع تنهمر من عينيها أن نجلها هو بحق زهرة شباب القرية لخلقه الكريم وحبه ومودته لكافة الأهالى والأقارب.

وأضافت أنه رغم أن المجنى عليه هو الابن الأوسط بين أنجالها إلا أنه كان سابق سنه بكثير ومتحمل المسئولية بعد وفاة والده، متابعة أن نجلها انتهى من تجهيز منزله الجديد تمهيدا لإتمام زفافه بعد العيد ولكن الجانى سرق فرحته بواقعته الشنعاء.

وقال الدكتور عادل العالم نجل شقيق المجنى عليه، إن هناك حالة من الاستنفار بين شباب العائلة بعد هذه وقوع هذه الجريمة البشعة التى تحدث لأول مرة فى هذه القرية المسالمة أهلها.

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانى خلال ساعات معدودة من واقعة القتل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وطالب نجل شقيق المجنى عليه بسرعة محاكمة المتهم من اجل تحقيق القصاص و العدالة الناجزة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر.

وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالعثور على جثة شاب ملقى بالأراضى الزراعية بقرية كفر غنيم التابعة لمركز الرحمانية.

وتبين إصابة المجنى عليه بتهشم فى الجمجمة أدت إلى وفاته وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد جيران المجنى عليه ويدعى "م. خ" 45 سنة سائق .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وادلى بتفاصيلها المختلفة مؤكدا أن الهدف من سرقة المجنى هو سرقة المواشى الخاصة بأسرة المجنى عليه.